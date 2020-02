Guido Barrios Silva fue destituido el domingo del cargo de director de Educación Escolar Básica del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a consecuencia de los errores encontrados en los libros de MaPara.

“La Escolar Básica no tiene esa responsabilidad. Entiendo, a lo mejor el ministro (Eduardo Petta) tiene que hacer algo y nuestros cargos son de confianza. Ya que estos materiales se distribuyen a niños del primer y segundo ciclo, yo estoy muy cerca de todo lo que ocurre y estuve promocionando estas estrategias de enseñanza”, indicó en entrevista con la radio Monumental AM.

Según refirió el funcionario, su dependencia se encargaba de controlar las cuestiones técnicas de la impresión, como el gramaje y la calidad de color. Mientras que lo concerniente al contenido estaba a cargo de la Dirección General de Desarrollo Educativo (que antes se llamaba Currículum). También la directora de dicha unidad, Teresa Dejesús Oviedo González, fue destituida de su puesto.

Barrios indicó que el 12 de noviembre, Teresa Dejesús le informó que deseaba realizar cambios a los textos educativos (sin especificarle cuáles serían las modificaciones), siendo que estos materiales ya se estaban imprimiendo desde el 18 de octubre, por lo que su petición ya fue a destiempo.

“Lo que ellos (las autoridades del MEC) alegaron es que yo no alerté si había alguna cosa que hacer, pero yo sí hice eso, devolví una nota diciendo a la señora Teresa que ya no había tiempo porque ya se estaban imprimiendo y que sobre el material que había que corregir se debía alertar a las autoridades. La señora Teresa no lo hizo en forma oficial, sino que trajo unos biblioratos que quería hacer modificaciones, pero ya no había tiempo”, dijo.

Barrios Silva comentó que existen numerosos libros con errores ortográficos.