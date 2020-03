La interrogante surge a partir del argumento de los empleadores de que no tendrán recursos económicos necesarios para pagar el sueldo a sus trabajadores, ante el cierre de sus establecimiento por la crisis del coronavirus,

El abogado Jorge Rivas Careaga, experto en Derecho Civil y Penal, expresó que puede estar suspendido el contrato laboral, pero la antiguedad del trabajor de no se debe ver afectada.

Dijo además que una vez terminada la causal de suspensión, el trabajador debe ser reintegrado y continuar con el vínculo laboral que tenía con su empresa.

Ante esta crisis por el coronavirus, el abogado sostuvo que el empleador puede solicitar una resolución que le autorice a suspender los contratos de trabajo, procedimiento previsto por la Ley invocando la causal de fuerza mayor por la disposición sanitaria del Poder Ejecutivo.

“Con esta resolución, el empleador está facultado a suspender el contrato de trabajo y a no pagar a los trabajadores durante el tiempo de la suspensión. Si no se hace este trámite, definitivamente el empleador debe abonar los salarios por los días que no se trabaja”, agregó Rivas Careaga.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo sostuvo que todos los salarios deberán ser abonados, aunque no se trabaje en este lapso de cuarentena por el coronavirus. Al respecto, el ente estatal dio como alternativa a los empleador el adelanto de sueldos o enviar de vacaciones a los trabajadores.

“La propuesta del Ministerio del Trabajo no soluciona el problema, porque mira un solo lado, mira solo a los trabajadores. Nosotros necesitamos una economía formal y fuerte, entonces se tienen que contemplar soluciones para todos”, respondió al respecto el abogado.

Rivas propuso sobre el punto que el Estado implemente una política de créditos a bajos intereses para los empleadores.

MINISTERIO ANUNCIA MULTAS

El viceministro de Trabajo, Luis Orué, señaló que las empresas que opten por suspender sus actividades laborales por 15 días, igual deben pagar a sus empleados la totalidad de sus salarios. En caso de no hacerlo, serán fiscalizadas e intervenidas y pueden ser sancionadas con multas económicas.

Orué instó a los trabajadores a realizar sus denuncias en el Viceministerio de Trabajo de forma anónima a las empresas que no cumplan con la medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus y el descuento de sus salarios por la suspensión por 15 días.

QUE DICE LA LEY?

CODIGO LABORAL PARAGUAYO

Art. 68. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo sólo interrumpe sus efectos y no extingue los derechos y obligaciones que emanan de los mismos, en cuanto al reintegro a las faenas y continuidad del contrato.

Art. 69. Puede afectar la suspensión a todos los contratos de trabajo vigentes en una empresa o sólo a parte de ellos.

Art. 70. Al reanudarse los trabajos, el empleador estará obligado a reponer a los mismos trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decidida.

Art. 71. Son causas de suspensión de los contratos de trabajo:

e) la imposibilidad de proseguir los trabajos en una empresa o industria determinada, por no ser rentable la explotación;

f) el caso fortuito o la fuerza mayor, cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción de las faenas.

Art. 72. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo tendrá efecto desde el día en que ocurrió el hecho que la motivó. El empleador o su representante dará aviso de la suspensión y sus causas al trabajador o a sus representantes y a la autoridad administrativa del trabajo, con la mayor antelación posible, la que deberá dar participación a la parte trabajadora antes de dictada la resolución que disponga la suspensión.

En los casos previstos por los incisos a), b), c), d), e), f), e i) del artículo anterior, el empleador o su representante justificará las circunstancias aducidas ante la autoridad administrativa del trabajo.

Art. 73. La suspensión de las tareas no importa la terminación de los contratos de trabajo y los trabajadores tienen derecho a ser readmitidos cuando se reinicien aquéllas.