Alrededor de las 02:00 de este domingo, Jorge Daniel Cuevas Florentín (23) estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la intersección de las calles Tte. Derlis Cáceres casi Gral. Bernardino Caballero, del barrio Alborada de Paraguarí.

En dicho percance vial también se vio afectado un motociclista, identificado como Marcos Alberto Fernández, de 22 años. El mismo iba acompañado por otras dos personas a bordo del biciclo.

Según señala el informe policial, Cuevas intentó girar en una calle cuando fue embestido por la motocicleta (que aparentemente iba sin luz) que se habría adelantado a otro vehículo que estaba por delante, impactando contra la parte lateral de la camioneta.

Testigos del accidente aseguran que el hijo del diputado Miguel Cuevas dio señales de estar en estado de ebriedad en ese momento, según señala el periodista Joel Corvalán.

Hijo de @MiguelCuevasDip chocó a una moto 02 am. Testigos aseguran que no podía ni pararse Danilo, llamativamente dió negativo al alcotest luego de que llegara el asist fisc Juan Espinola (ex dir de @MiguelCuevasDip)-sin estar de turno. Imputación por violar #cuerentena mínimo pic.twitter.com/vSJNT8tM7M

— Joel Corvalán (@CorvalanJoel) July 19, 2020