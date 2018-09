El vicecanciller Bernardino Hugo Saguier indicó a la 970 AM que se están verificando todos los documentos que han sido emitidos, específicamente respecto a los pasaportes que consiguieron personas que no son diplomáticas y que no están prestando servicios en el extranjero.

Argumentó que el hecho de tener este tipo de documento no concede privilegios ni inmunidades, salvo que la persona esté acreditada con dichas prerrogativas en el país donde está residiendo. “Es solo un documento de identidad que permite viajar al exterior”, remarcó.

“El calificativo de tráfico de influencias es exagerado. Hay muchas circunstancias que se justifican“, aseveró el vicecanciller.

En el caso de los legisladores que tienen hijos mayores que están estudiando en el extranjero o que viajan con ellos, Saguier mencionó que entre las reglas se establecen que los hijos menores de edad pueden recibir el pasaporte, pero que también se deja a criterio del canciller otorgar el beneficio a los que no reúnen las condiciones plenamente establecidas en la ley.

“La práctica hace que en algunos casos, porque son parte de la familia, se les otorgue. Es caso por caso. No es por ley, es un decreto reglamentario. El canciller está autorizado, se estudia la solicitud”, comentó respecto a la posibilidad de conceder el ‘ok’ de acuerdo a la cara del solicitante.

Hizo la salvedad que sí poseen el beneficio los expresidentes de la República, como el caso de Nicanor Duarte Frutos.

LOS BENEFICIADOS

Son varios los políticos y autoridades judiciales que consiguieron el pasaporte diplomático para sus familiares, documento otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Pasaportes y Servicios Consulares.

Uno de los casos es el de Juan Samir Afara Arguello, hijo del senador Juan Afara, al que le fue otorgado el pasaporte diplomático el pasado 24 de agosto a través de la Resolución Nº 901. El documento fue firmado por el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni y tiene una validez de cinco años.

Otros de los beneficiados son Santiago Adrián Duarte Penayo y Martín Duarte Penayo, hijos del expresidente de la República y actual titular de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos. Los mismos consiguieron el documento el pasado 9 de julio del presente año, durante la administración del excanciller Eladio Loizaga.

También el 9 de julio, la Cancillería autorizó la expedición de pasaportes diplomáticos al senador Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra Zacarías y su hijo Ernesto Javier Zacarías.

No solamente políticos consiguieron este documento, sino que también se extiende al ámbito judicial. A través de la Resolución Nº 727 del 11 de julio, se expidió el pasaporte diplomático a José Miguel Torres Espínola, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser.