Luego de varios meses de anuncios poco concretos con relación a la llegada de las vacunas para la población, el ministro de Salud Julio Mazzoleni confirmó que se cerró contrato y QUE 1.000.000 de vacunas, la rusa Sputinik serán las que arribarán a finales de febrero.

Sobre el punto, el Doctor Guillermo Sequera director de Vigilancia de la Salud afirmó que las negociaciones de las vacunas superan lo económico y no se trata solo de disponibilidad monetaria sino que se negocian otras cosas como las cuestiones geopolíticas y que en la compra el Ministerio de Salud no es el único involucrado sino también los cancilleres y el Ejecutivo.

Lamentó que los países que mejor manejaron la epidemia en sus inicios sean los relegados en el tiempo de recibir las vacunas. “Es triste que los dos países que manejamos mejor la pandemia seamos los últimos en recibir la vacuna”, afirmó en contacto con la 1020 AM.

El manejo dado en ambos países en forma interna fue exitoso mientras que en el manejo externo los dos quedaron aplazados, afirmó.

Lo concreto mientras tanto es que a través del Mecanismo COVAX llegarán 4.300.000 dosis de la vacuna AstraZeneca y se prevé otras 2.000.000 por fuera de este proceso.

Destacó que el objetivo de la campaña de vacunación es reducir el número de muertes y las hospitalizaciones y por ello el primer grupo prioritario incluye a personal de blanco y personas adultas mayores de 65 años.

Admitió que genera mucha ansiedad el que no se tenga fecha de llegada de las vacunas pero que el resto del mundo no anunció el inicio de sus campañas hasta una semana antes y que Paraguay no será la excepción.

“Genera ansiedad que al otro lado del río ya se está vacunando y acá no”, manifestó en contacto con la 1080 AM. Indicó que el impacto de la vacunación se podrá cuando se logre inmunizar a un 20 por ciento de la población vulnerable.

“No es un 20 por ciento de los 7 millones de habitantes, es un 20 por ciento de las personas de alto riesgo de enfermar o morir como los mayores de 60 años, personal de blanco”, aclaró.

De acuerdo a la planificación, ese porcentaje se podrá alcanzar a mediados de año. “Dependemos tanto de la logística global que eso también a nosotros nos agobia. Yo quiero llegar a abril y mayo con la mayor cantidad de vacunados contra influenza y covid, lo ideal es alcanzar eso antes del inicio del invierno”, señaló Sequera.