El canciller Euclides Acevedo rechazó la posibilidad de cerrar las fronteras con Brasil, tal como adelantó hoy el ministro de Salud, Julio Borba. “Nosotros no vamos a cerrar las fronteras, no existe esa posibilidad por ahora, van a ver mayores restricciones durante Semana Santa para aprovechar el cierre y acelerar la vacunación”, dijo a radio Nacional. Ya desde Migraciones adelantaron que no se justificará un cierre durante los día santos, debido a que las estadísticas demuestran que una minoría ingresa con casos de Covid-19 al país.

"Nosotros no vamos a cerrar las fronteras, no existe esa posibilidad por ahora, van a ver mayores restricciones durante Semana Santa para aprovechar el cierre y acelerar la vacunación" @euclides_py, Canciller Nacional, @mreparaguay pic.twitter.com/ArmvWWpRnw — Paraguay TV (@ParaguayTVHD) March 24, 2021

Respecto a la inmunización contra el Covid-19, la autoridad detalló que este fin de semana llegarán 100.000 dosis de las 200.000 vacunas donadas por la India mientras se negocia la compra de 2 millones de ampollas de la marza Covaxin. También se espera para el mes de abril las 400.000 dosis de las vacunas de Moderna provenientes de Qatar.

“Este año necesitamos unas 8 millones de dosis para vacunar a toda la población que necesita de este producto biológico. Estamos trabajando con el equipo de salud para ver las vacunas que estamos necesitando ahora”, subrayó el ministro de Relaciones Exteriores.