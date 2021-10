“Esta escena no veía hace meses… Hisopado para Covid en INERAM. En nuestras manos está seguir vivos, debemos seguir cuidándonos”, escribió el neumólogo Carlos Morínigo y compartió una imagen de personas aguardando realizarse el test para confirmar o descartar un cuadro de Covid-19.

El médico indicó que es primordial que la gente se aísle y realice el hisopado al tener una sospecha, y para ello se requiere de la provisión continua de insumos de diagnóstico.

También expresó la necesidad de vacunar a la población que sigue renuente. “Falta voluntad de cada paraguayo demostrando amor a su vida y los que los rodean. Ya no queremos pasar lo que vivimos hace 5 meses por favor”, rogó.







En otro posteo en Facebook, Morínigo además dejó en claro que la pandemia aún no acabó y que muchos países de primer mundo nuevamente están pasando por una situación epidemiológica a raíz del abandono de los tapabocas y la negativa a aplicarse las dosis de vacunas anticovid.

“Los números hablan solos, desde el oriente, el viejo mundo, nos envían mensajes claros de que no debemos hacer en base a sus errores, no seamos necios ni ciegos aprovechemos que nuestros ojos secándose aún de lágrimas por nuestros enfermos y muertos no se conviertan en cataratas de lágrimas y dolor en estas fiestas”, puntualizó.