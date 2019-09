Los gremios de guardiacárceles decidieron realizar este lunes una manifestación frente al Ministerio de Justicia, a fin de reclamar la falta de seguridad en las cárceles además de exigir una mejor infraestructura y un reajuste salarial para el sector. No descartan impulsar una huelga en caso de que sus reclamos no sean atendidos.

Este lunes a las 09:00 horas se llevará a cabo una manifestación pacífica frente a la sede del Ministerio de Justicia, ubicada sobre la Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, en el centro de Asunción.

En total ocho sindicatos penitenciarios se estarán plegando a la movilización que se llevará a cabo esta mañana, la cual también se extenderá posteriormente hasta el Ministerio de Hacienda.

Las principales reivindicaciones de esta medida de fuerza son la falta de seguridad en las cárceles, el pedido de una mejor infraestructura, así como el reajuste salarial y el tratamiento del proyecto de ley que crea la “Ley Orgánica Penitenciaria” en el Congreso.

Ladislao Resquín, secretario general del Sindicato Nacional de Unidades Penales del Paraguay, en entrevista con Radio 1000 manifestó que, ante los hechos sucedidos recientemente en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, cursaron una nota dirigida al ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, para que pueda recibirlos en audiencia.

“Hemos tenido una mesa paritaria con las autoridades donde solicitamos que en todas las penitenciarías se contrate a más guardiacárceles. Estamos totalmente rebasados, tenemos tan poca cantidad de guardias que es imposible sostener la cantidad de reos que tenemos en las distintas cárceles de país”, afirmó.

Según detalló, en total serían alrededor de 1.600 guardiacárceles a nivel país para atender a los más de 15.000 reclusos que se encuentran dentro del sistema penitenciario nacional.

Por su parte Miriam Orrego, miembro del Sindicato de Funcionarios Administrativos y de Seguridad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, comentó a Radio Ñanduti que se encuentran en desacuerdo con todos los graves acontecimientos que se han registrado en los últimos tiempos y por ello decidieron impulsar esta manifestación.

“Si no nos escuchan las autoridades, veremos la posibilidad de declararnos en huelga porque esta situación es muy grave”, apuntó, confirmando que podría producirse eventualmente un paro de funcionarios penitenciarios.

La sindicalista señaló que los guardiacárceles “ya no dan abasto” y que no vale la pena arriesgar la vida “por un sueldo miserable de G. 2.800.000”. Así también, cuestionó que hasta ahora no cuentan siquiera con un seguro de vida.

A su criterio, lo mínimo que se necesita son 100 nuevos agentes penitenciarios para intentar solucionar la situación actual.

“Esperaremos como máximo 48 horas, después ya vamos a tomar medidas más drásticas porque nuestra situación es drástica y descontrolada dentro de las cárceles”, indicó Orrego.