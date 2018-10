El diario Abc Color instaló una fuerte campaña para desviar la situación de Petropar, alegando que las publicaciones del Grupo Nación de Comunicaciones sobre las innumerables irregularidades en la petrolera poseen un tinte político.

En medio de esta campaña, el diario en cuestión publicó que Petropar otorgó muchos beneficios a sus operadores y que estos supuestamente ni siquiera pagan sus deudas. En ese sentido incluyeron a Cayo Narváez, miembro del Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y padre de la diputada abdista Jazmín Narváez. Según la planilla a la que accedió y publicó Abc, este político y empresario tiene cuenta vencida por valor de G. 1.300 millones.

Desde Abc Cardinal consultaron a la líder de bancada de Colorado Añetete al respecto. La misma mencionó que hace 15 a 22 días fue hasta el diario en cuestión para presentar toda la documentación, pero criticó que de igual manera volvieron a publicar un dato falso. Lamentó que la situación le causa mucha aflicción a su padre.

“Con franqueza y dolor, digo que no. Mi padre no tiene un solo día de moroso. No entiendo de dónde sale eso. Nosotros siempre hemos ido a pagar puntualmente. No somos irresponsables y mi padre se levanta todos los días a las tres de la mañana. (…) No sé por qué pasan un dato irresponsable. Nos duele haber sido tratados igual al resto, porque nos fuimos a pagar puntualmente”, resaltó la diputada Jazmín Narvaez.

JUSTIFICACIÓN DESDE ABC

“Acá pues hay una operación del Grupo Cartes contra Patricia Samudio y tiene como fachada a esta asociación de operadores y allí metieron una cantidad de gente que tenía este tipo de contratos. Tu papá figura entre los contratistas y eventualmente es llamativo que pudiera estar su nombre en una operación del grupo Cartes”, intentó justificar el periodista Enrique Vargas Peña sobre la inclusión del padre de la legisladora en la nómina de los supuestos operadores deudores de la petrolera.