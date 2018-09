“Es la tercera vez que me van a investigar por la misma causa. En 90 días tras la última vez, es ridículo porque al parecer de la noche a la mañana me convertí en millonario”, respondió el congresista al ser consultado sobre la investigación.

En entrevista con la 650 AM indicó que está confiado en que se desestimará la causa y que para el efecto se pondrá a disposición de la justicia, ante la cual presentará todos los documentos pertinentes. “Espero que se entienda que no hay imputación sino que es una investigación preliminar que corresponde ante la existencia de una denuncia”, aclaró.

Buenos días a todos. Agradezco a los amigos que se han comunicado conmigo. Siempre estaré abierto a cualquier investigación. Jamás me escudaré en los fueros que no son para estos casos. Presentaré, todas las documentaciones que avalan mis bienes y los de mi familia. — Javier Zacarías Irún (@zacariasirun) 28 de septiembre de 2018

Al ser consultado sobre si renunciará a sus fueros de ser imputado por los investigadores, el político altoparanaense dijo que para él, los fueros no existen en estos casos, porque son delitos comunes y no guardan relación con su desempeño parlamentario. “De haber alguna imputación, cosa que no creo que ocurra, jamás me voy a escudar en los fueros”, remarcó.

Responderé a cada requerimiento fiscal en tiempo, forma y CON DOCUMENTOS. Entiendo que todos los que estamos en la vida pública, debemos darle a la ciudadanía y a la justicia la certeza de no estar involucrado en ningún hecho ilícito. — Javier Zacarías Irún (@zacariasirun) 28 de septiembre de 2018

Por otra parte dijo que se debe sancionar a su colega Paraguayo Cubas por la agresión verbal que protagonizó en el Congreso. “No tengo odio o resentimiento, pero es una cuestión institucional y debe haber respeto y solvencia en todos los sentidos. Se merece una sanción para entender que las cosas deben hacerse como corresponden”, puntualizó.