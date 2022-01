Maura Silva, prima de Dexcy Monges, denunció en entrevista con el canal Gen el presunto apriete que sufrió en la comisaría de Santa Rosa del Aguaray cuando fue a pedir explicaciones a los policías que intervinieron en el accidente de su pariente.

La joven contó que los uniformados presentes le advirtieron que la menor estaba bajo los efectos del alcohol al momento de la colisión, lo cual traería consigo consecuencias indeseables para su familia. “Nos dijeron que ella llegó con olor a alcohol al hospital, que toda su ropa tenía olor. Que si nosotros hacíamos una demanda contra el que accidentó, su madre (de Daxcy) podría ser imputada porque ella era menor”, agregó.

Silva lamentó que los policías se hayan prestado a un encubrimiento del conductor que atropelló a su prima, tal como claramente se pudo observar en las cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona donde ocurrió el percance. Fue solo gracias a estas imágenes que se supo lo que en realidad sucedió en la madrugada del domingo y quedó al descubierto la penosa actuación de los policías.

“En las imágenes se ve tan claro cómo los policías sin corazón le trataron. Por lo mínimo debieron hacerle los primeros auxilios. Si le hubieran hecho, hoy no estaríamos así (con el fallecimiento de la adolescente). No porque es menor de edad le tenían que dejar tirada en el asfalto y tratado como una bolsa de papa. Es tan injusto lo que pasamos, es tan doloroso. No le deseo a ninguna persona, nosotros confiamos en los policías y que hagan esto… tanta corrupción hay y ya no tenemos confianza”, dijo desconsolada.

Señaló que al principio creyeron que el accidente no fue tan grave, creyendo ciegamente en el informe de los policías, pero que luego a ver las imágenes se dieron cuenta de la situación real.

“Pedir que (Dexcy) vuelva con nosotros será algo imposible, entonces solo pedimos justicia por ella, con todo el peso de la ley”, rogó la prima de la víctima fatal.

Días atrás Maura Silva también denunció que Arnaldo Estigarribia, conductor buscado por este accidente, les ofreció la suma de G. 1 millón para resarcir los daños. Esto antes de conocerse el fallecimiento de la joven. Además anunció que iban a demandar a los policías Wilson Prieto, Fernando López y Héctor Estigarribia por haber mentido en su informe.