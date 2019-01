El intenso calor y las altas temperaturas persistirán durante la jornada de este viernes, de acuerdo al pronóstico de la Dirección de Meteorología. No se descarta que se registren precipitaciones dispersas en algunos puntos del territorio nacional.

Este viernes el clima se presentará extremadamente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, luego variables.

La temperatura mínima estaría en el orden de los 25º C y la máxima en 38º C, aunque las sensaciones térmicas nuevamente alcanzarán extremos superiores a los 40º C.

Según el anuncio de Meteorología, tanto hoy como durante el fin de semana se esperan chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en varios puntos del país.

Los fenómenos climáticos de mayor importancia están previstos sobre el centro, este y norte de la región Oriental y norte del Chaco, según el informe.

Pese a este panorama marcado por las lluvias, el ambiente continuará caluroso con un alto contenido de humedad, lo cual haría que se mantengan las mismas condiciones de los últimos días.