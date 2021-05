“Esta mañana estuve leyendo parte de la última encíclica papal, sobre la importancia de vivir en comunidad, la importancia de la responsabilidad que tenemos de vivir en comunidad. Una sociedad que no cuida a los muchos, a las mayor{ias que son vulnerables y que requieren de un brazo solidario y del estado presente, no va a salvar a esa minoría que a lo mejor tiene privilegios”, dijo el mandatario en el acto de Gobierno en el que según él, no estaba previsto que hable.

La actividad que motivó el traslado de Abdo hasta Itacurubí del Rosario, San Pedro, fue la inauguración de las mejoras edilicias del colegio Técnico Agromecánico Don Idilio Castiglioni.

La inversión fue posible mediante una nueva cooperación internacional la Koica (Agencia de Cooperación Internacional de Corea).