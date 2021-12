En la mañana de este viernes se lleva a cabo la audiencia de imposición de medidas a una joven de 18 años que fue denunciada por los padres de una niña de tres años a quien supuestamente abusó sexualmente cuando estaba a su cuidado.

La madre de la niña, en charla con el canal Gen y radio Universo, reiteró que la sospechosa cometió el hecho denunciado y que poseen pruebas suficientes que confirman esa versión.

Sumamente emocionada, la mujer indicó que su hija tuvo un antes y un después tras conocer a esa niñera, quien solamente la cuidó por nueve días y luego fue despedida por supuestamente maltratar a la menor. Recién luego de esto los padres se percataron que la niña fue víctima de un aparente abuso sexual.

“Fulana (la niñera), me lamía así acá, eso me decía mi hija. ¡Qué rayos una niña de tres años va a saber lo que significa eso. Mi hija de 3 años contó exactamente lo que esta chica le hacía. Me quería tocar las partes íntimas y también a su padre. Eso no aprendió con nosotros, eso aprendió de vos (mencionó dirigiéndose a la niñera a través de la tele). Tenemos las pruebas de eso. Vos dejaste esas pruebas”, lanzó.

“Mi hija se despierta por las noches llorando amargamente diciendo ‘no me pegues’, siendo que nosotros nunca le pegamos. Mi hija tiene un antes y un después de conocer a esta persona”, agregó en otro momento.

La afligida madre imploró a la jueza que otorgue la prisión preventiva. En cambio la Fiscalía solicitó la prisión domiciliaria de la joven. “Por deporte o hobby unos padres no van a estar pasando esto acá. Señora jueza, no le dejes libre a esta chica. Que se le haga un tratamiento psicológico”, rogó la madre.

Por su parte, la mamá y la hermana de la joven niñera denunciada negaron la acusación de los padres de la niña supuestamente abusada. “Yo sé bien que mi hija es inocente, le conozco bien a ella”, aseguró la madre de la sospechosa.

Los familiares de la imputada solicitaron a la justicia que la niña entre a la Cámara Gesell y además se le realice una inspección médica para corroborar si existen indicios de algún abuso.

Así también pidieron que investiguen a la familia denunciante por supuestos abusos y maltratos laborales.