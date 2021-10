La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas de 4 años de cárcel para el ex comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga y 8 años de cárcel para el ex suboficial Roberto Osorio, por millonario desvío de dinero para la compra de combustible para la institución.

Alvarenga había planteado un recurso extraordinario de casación contra la condena, pero los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, declararon inadmisible el incidente planteado y de esa forma dejó firme la condena para los dos ex policías.

En diciembre de 2018 el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Mesalina Fernández, Alba González y Gloria Hermosa, condenó a Francisco Alvarenga y Roberto Osorio por el uso irregular de 186 tarjetas “free” para carga de combustibles a móviles policiales, hecho descubierto en febrero de 2015 y que ocasionó un perjuicio patrimonial a la institución policial de G. 1.159.242.000.

Según se pudo demostrar en el juicio oral Osorio era el encargado de retirar las tarjetas para la carga de combustible de Petropar y realizó un desvío millonario al destinar el combustible para uso particular, por lo que cometió lesión de confianza en calidad de complice y producción de documentos no auténticos en calidad de autor. Por su parte el entonces comandante Francisco Alvarenga estaba al tanto de todo lo que ocurría en la institución y no puede escapar a su responsabilidad.

Este fallo fue confirmado por la Cámara de Apelación y fue entonces que se recurrió a la Corte que ahora rechazó el incidente y dejó firme la condena.