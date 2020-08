“El sistema judicial es un sistema frío, no político. Entiendo la ansiedad de la gente. No me guío por poderes fácticos”, dijo Osmar Legal a la radio 800 Am, al momento de pedir paciencia ante el deseo de celeridad en importantes causas judiciales que tienen como sospechosos a políticos y renombrados empresarios.

Una de las causas es la del luqueño Ramón González Daher, quien “tiene un poder económico muy importante”, según el fiscal. El investigador señaló que tiene tiempo hasta enero del 2021 para presentar su acusación contra el empresario imputado por usura y lavado de dinero.

La causa inició por oficio de parte de la fiscal Viviana Alcaraz, de acuerdo con el agente. “Nosotros trabajamos por dos casos de usura y lavado de dinero. Nosotros eventualmente demostraríamos que mucho de sus bienes devienen de préstamos usurarios. El lavado de dinero sería un hecho paralelo”, explicó.

Legal indicó que en esta causa fue recusado por segunda vez. Fue el nuevo abogado de González Daher, el exfiscal y exviceministro Hugo Volpe, quien presentó la recusación en su contra por falta de objetividad, animadversión contra su cliente y no realizar diligencias solicitadas.

“Alegó que solicitó diligencias que no se realizaron, siendo que se están realizando en el tiempo en que deban hacerse. Uno de los puntos es la pericia, pero no la puedo hacer todavía, porque tengo que analizarla bien. Eso es el sumun para el juicio. Apresurarme porque ellos quieren no está en mí. Esto (la chicana) es a solo efecto de apartarme de la causa y dilatar los actos investigativos”, aseveró.

CLAN FERREIRA

También está investigando al clan Ferreira en dos causas: una por el ingreso irregular de medicamentos de dudosa procedencia y otra por la fallida compra del Estado de los insumos médicos chinos para la lucha contra la pandemia.

Legal sostuvo que imputó por contrabando y asociación criminal a Patricia Ferreira (presidenta de Imedic), su padre Justo Ferreira, el despachante de Aduanas, funcionarios de Aduanas y el agente de cargo, entre otros.

Además sigue investigando a los integrantes del Clan Ferreira y los funcionarios de Salud por las irregularidades en la compra de los insumos médicos. Se evalúa lesión de confianza, estafa, intento de estafa, entre otros delitos.

CASO FRIEDMANN

Otro sonado caso es el del ministro de Agricultura Rodolfo Friedmann, a quien en el 2018 un grupo de ciudadanos del Guairá denunció tras un informe de la Contraloría General de la República por su gestión como gobernador de Guairá.

“Yo me constituí en la Contraloría hacia finales del año pasado. Se trabajó en varias aristas, una de ellas el almuerzo escolar. Ahora surgen nuevos elementos que se hicieron de manera pública de parte de Hugo Torales (el prestanombre arrepentido que contó cómo Friedmann se hacía de dinero a costas del alimento escolar)”, mencionó.

También la defensa de Friedmann presentó acusación en su contra porque pidió informes al programa periodístico que hizo la nota al denunciante Torales.

DALIA LÓPEZ Y SUS MÚLTIPLES CHICANAS

También mencionó que la empresa Dalia López (procesada por el caso de Ronaldinho) sigue prófuga de la justicia. Contó que su defensa denunció a los fiscales ante la Unidad de Derechos Humanos por supuesto maltrato a uno de los procesados que hacía la gestoría de la empresaria, además los denunció por asociación criminal y los demandó en lo civil, como así también la defensa recurrió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado.

“Lo que quieren hacer es apartarnos de la causa”, dijo al respecto el entrevistado.