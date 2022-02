Actualmente el expediente principal se encuentra en la Cámara de Apelación que debe resolver si confirma o no la pena para González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, pero desde el JEM piden la copia para ir analizando los diferentes casos de extorsión que se denunciaron. Se habla de un total de 156 casos de "aprietes", cada uno será analizado, para saber si se requiere abrir algún proceso.

En estos casos de extorsión participaron jueces y fiscales, es por eso que el JEM tiene interés en ver en cuales hechos están involucrados estos auxiliares de la justicia y si son pasibles de sanciones.

Este pedido ya se realizó el miércoles pasado, pero no se cumplió por eso ayer el JEM le dio cinco días para que cumplan con el requerimiento.

Ramón González Daher y su hijo no están presos por este caso ya que hasta que no quede firme no serán remitidos a prisión. Sin embargo González Daher tiene arresto domiciliario por otro caso de denuncia falsa, también está imputado por el robo de 471 cheques judiciales donde está pendiente la audiencia de imposición de medidas donde el Ministerio Público requirió la prisión.