Actualmente en el INERAM y en el Hospital Nacional de Itauguá se están registrando más casos de fallecidos por Covid-19. La Dra. Yolanda González señaló que en el Nacional hay cinco muertes por día y que en muchas ocasiones los familiares tienen problemas para retirar los cuerpos. “Tenemos pacientes de todo el país prácticamente. Estamos con una capacidad al tope. Hay gente muy humilde y conseguir un cajón y un predio para enterrar, no es algo tan sencillo”, refirió.

En entrevista con la radio 650 AM, detalló que cuando se da el fallecimiento de un paciente con Covid-19, inmediatamente se coloca el cuerpo en una bolsa mortuoria y se traslada a una morgue Covid que está en el predio del hospital. En un plazo de dos horas, la funeraria tiene que encargarse de todos los trámites para llevar el cuerpo. Para el entierro, el cadáver debe ir bajo tierra y no es colocado en un panteón.

González planteó que es necesario un sitio específico para destinar los cuerpos. “Es necesario que los intendentes se involucren. Por ejemplo muere una persona de CDE y se le lleva hasta allá, no sabemos las condiciones del transporte o el control que deben tener sobre las empresas funerarias que se hacen cargo. No sabemos hasta qué punto se cumple el protocolo”, señaló.

También es un problema que los familiares de los pacientes internados no están en albergues aislados. “Vemos que el paciente viene en un móvil pero los familiares vienen en colectivo, vemos que no hay una conciencia de lo que está pasando. Son bombas de tiempo. Yo hasta tuve que pedir refuerzo policial porque son agresivos y no entienden que esta internación no es una normal. Los pacientes tienen que estar solos porque los familiares pueden salir luego de la visita a contaminar al resto”, refirió.