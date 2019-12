The Economist advirtió que América Latina debe prepararse para más turbulencias en el 2020, incluyendo a Paraguay en el séptimo lugar del mapa de calor elaborado sobre la probabilidad de disturbios sociales.

The Economist Intelligence Unit analizó qué le espera a América Latina el año próximo y concluyó que tendrá que prepararse para “más turbulencias”. Calificó a 18 países de la región a través de siete indicadores que considera los más relevantes para determinar la “probabilidad de disturbios sociales”.

La investigación concluyó que Nicaragua es el país con el mayor número de puntos de inflamación potenciales (Venezuela fue excluida de la muestra debido a la disponibilidad inadecuada de datos), seguido de Guatemala, Brasil, Honduras, Chile, México y Paraguay. Uruguay, por cierta distancia, se destaca como la nación con la menor cantidad posible de puntos de inflamación.

Los indicadores que utilizan son los siguientes: desigualdad de los ingresos, seguridad social, efectividad gubernamental, corrupción, empleo juvenil, malestar económico e índice democrático. El primero de esos ítems es el más crítico, según el cuadro, mientras que la economía es otro punto que tiene a maltraer a los países.

El estudio afirma que predecir la agitación política en cualquier país es una tarea difícil y se necesita cierta precaución en la interpretación del mapa de calor, ya que, en algunos países, un solo problema podría ser suficiente para desatar protestas populares.

The Economist resalta que tener fuertes redes de seguridad social, sólidas tradiciones democráticas y oportunidades de empleo juvenil relativamente adecuadas son factores que mitigan el riesgo de protestas populares a gran escala. Mientras que los niveles extremadamente altos de desigualdad de ingresos, la pobre efectividad de los gobiernos y las percepciones de corrupción desenfrenada tienden a contribuir a la desafección pública.

The Economist Intelligence Unit es la división de investigación y análisis de The Economist Group, la compañía hermana del periódico The Economist.