Ante el inminente inicio del ciclo lectivo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional decidieron poner a consideración de la ciudadanía una serie de consejos a tener en cuenta para resguardar la seguridad de los niños y niñas que regresarán a clases.

Dichas recomendaciones apuntan a evitar que se registren casos de extorsión o chantaje por parte de delincuentes que, al revisar la información en redes sociales, recurren a este tipo de prácticas para intentar conseguir dinero.

RECOMENDACIONES

*Trate de no revelar demasiada información sobre la actividad de su hijo. Las fotografías en redes sociales pueden brindar demasiada información sobre la rutina de los hijos y exponerlos a situaciones indeseadas.

*No comparta en redes sociales fotografías donde aparezcan otros niños, sin autorización de los padres.

*Enseñe a sus hijos que nunca deben hablar con desconocidos y mucho menos revelar información sobre actividades de la familia.

*Tómese el tiempo de conocer a los amigos de sus hijos y, si es posible, a sus padres.

*Revise periódicamente las redes sociales de sus hijos.

*Instruya a sus hijos a no aceptar invitaciones de extraños.

*Si el niño es víctima de un delito, debe avisar de inmediato al 911 o acercarse a un agente policial y reportarlo de inmediato.

NO COMPARTIR INFORMACIÓN SENSIBLE EN FACEBOOK

Gunter Krone, especialista en delitos informáticos, en entrevista con la 970 AM señaló que en Paraguay todavía no existe una cultura muy seria en materia de ciberseguridad considerando que muchos no llegan a dimensionar las medidas que se deben tomar para evitar ser víctimas de ciberdelincuentes.

Según mencionó, la exposición de datos le da muchos insumos a los criminales para que busquen la forma de convencer a los padres de que tienen información de la familia o de que pudo haberle pasado algo al hijo, haciéndole caer en el engaño.

“Hoy tenemos a muchísimas madres poniendo ‘primer día de Fabri’, ‘primer día de Lari’, con las fotos de sus hijos con el uniforme, frente al aula y con el nombre del colegio. También pasa a fin de año cuando se publican las libretas de calificaciones de los niños con los nombres y apellidos”, refirió.

Sobre este punto, recalcó que al brindar información fidedigna y certera sobre el lugar en el que estudian los chicos, los delincuentes tienen más posibilidades de engañar a los padres o encargados, puesto que en ese momento de susto o preocupación uno termina creyendo lo que le dicen.

Ante este panorama, Krone recomienda evitar publicar las fotografías con los datos de los menores, lo cual puede hacerse no etiquetando a la institución educativa o evitando agregar su ubicación en Facebook, además de difuminar el logo de la misma para que no sea reconocida. En caso de publicar la libreta de calificaciones, recortar la parte superior en la que figura la información de la escuela o colegio en cuestión.