El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, fue consultado por la radio 780 AM sobre la nota enviada por el viceministro Pablo René Ríos al comandante de la Policía Luis Arias, donde lo convocaba para hoy a las 08:00.

Pablo René Ríos se habría molestado porque a una reunión convocada ayer para la alta cúpula policial para tratar varios temas referidos a su viceministerio, no acudió el Comandante, sino que sus subalternos y tomó como una falta de respeto.

“No creo que esto pase a mayores y debe resolver entre profesionales”, sostuvo Giuzzio, añadiendo que nunca les pidió a ambos que sean amigos, pero sí que eviten ser enemigos. El Ministro confesó que no pensó que eso tendría tanta connotación.

Consultado sobre si no cree que este incidente será una suerte de cascara de banana contra él, ya que desde el propio entorno del Ejecutivo hay gente que no lo quiere, Giuzzio respondió que no puede obligarle a nadie que le quiera.