Luis Alberto Mauro, asesor del organismo electoral, en charla con radio Ñanduti confirmó que las internas partidarias serán el 24 de marzo y las elecciones municipales el 5 de mayo. Esta decisión se da tras la destitución de Sandra McLeod.

Al ser consultado si la misma puede volver a candidatarse, el funcionario explicó a NPY que puede ser una posibilidad, sin embargo, resaltó que el Ministerio del Interior remitió el informe de la intervención a la Fiscalía General del Estado sobre las irregularidades detectadas en la comuna, por lo que podría surgir una imputación contra la exautoridad.

Por otra parte aseguró que el TSJE no se encargó de evaluar la aceptación de la renuncia de McLeod y elección de Celso Miranda. “La situación de ahora nosotros no tocamos, no nos corresponde. Tengo entendido que eligieron a Kelembú y que está ya en judiciales ese tema, se deberá dilucidar ahí. Es un hecho inusual y se debe dilucidar en el ámbito jurisdiccional”, dijo.