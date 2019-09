El agente fiscal Hugo Volpe confirmó que investigarán el motivo por el cual no se optó por realizar la audiencia del narcotraficante Jorge Samudio alias “Samura” a través de una videoconferencia, esto teniendo en cuenta que el mismo era catalogado como reo de alta peligrosidad.

En entrevista con Radio Monumental, el fiscal Volpe habló sobre la investigación abierta en relación al rescate de Jorge Teófilo Samudio, perpetrado ayer en la zona de la Costanera Norte, y confirmó que durante la noche y madrugada se llevaron a cabo una serie de allanamientos.

En total fueron cuatro las viviendas allanadas por los representantes del Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional. Una de las residencias -ubicada en el barrio Trinidad de Asunción- habría sido utilizada como aguantadero de los perpetradores, mientras que otra -en Luque- es donde habrían permanecido tras el rescate de “Samura”. Por su parte, otros dos domicilios ubicados en la zona de Emboscada pertenecen a guardiacárceles.

Al ser consultado sobre el por qué no se optó por realizar una videoconferencia para la audiencia de Samudio, Volpe no supo dar detalles al respecto y adelantó que estarán averiguando cuál fue el motivo por el que no recurrieron a dicha alternativa.

Cabe recordar que, según el protocolo establecido por el propio Ministerio de Justicia (Resolución N° 68/17), existe la posibilidad de que se realicen las audiencias a través de videoconferencias y/o la constitución de los juzgados hasta la sede de los establecimientos penitenciarios, salvo que se trate de una causa en la que necesariamente sea requerida la comparecencia del recluso.

Respecto a la suspensión de la audiencia preliminar por parte de su colega Zully Figueredo, el fiscal explicó que generalmente “no es lo recomendable”, aunque admitió que se deben ver las circunstancias de este caso para saber el porqué de la decisión.

“En una unidad que está de turno pueden surgir allanamientos no planificados. Es normal que cuando nos encontramos de turno tengamos sobrecarga de trabajo, a veces hay allanamientos y detenidos en comisarías y hay plazos procesales que no podemos dejar de cumplir”, afirmó el representante del Ministerio Público a la 1080 AM.

Volpe adelantó que en el transcurso de esta mañana serán convocados los guardiacárceles del penal de Emboscada para prestar declaración en la Fiscalía.