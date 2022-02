Un ciudadano fue asaltado en plena vía pública en la ciudad de Luque. El afectado pidió socorro a dos policías que se encontraban en la zona, pero éstos no lo ayudaron, ya que el mismo no se dirigió "con respeto" hacia ellos.

“Lastimosamente pedí ayuda a los policías y no me hicieron caso”, relató el ciudadano indignado tras ser asaltado en plena vía pública en el centro de la ciudad de Luque.

La víctima grabó un video e increpó a los dos policías que se encontraban en la zona del hecho y que no acudieron a su pedido de auxilio.

“Nosotros no somos gallina para que nos llames así ¿Cómo vas a chiflarnos así? “Señor policía acá me asaltaron”, así tenías que decir ¿Dónde nosotros íbamos a saber?”, respondió uno de los uniformados al excusarse por no ayudar al ciudadano.

El policía agregó que lo ocurrido fue una “falta de coordinación” y que el ciudadano tenía que dirigirse de manera más respetuosa hacia los uniformados para que éstos puedan ayudarlo.