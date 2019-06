“Esto que me hicieron es violencia a la mujer; difamación y calumnia a mi persona, desconociendo mi trayectoria. Estoy indignada”, escribió Celeste Rojas en su cuenta de Facebook. Fue tras la difusión de sus fotografías en bikini y en el gym luego de ser nombrada como directora en el Área de Capacitación de la Contraloría.

Desde ese momento, Rojas recibió todo tipo de comentarios dejando en segundo plano su preparación profesional y trayectoria dentro de la institución. Ella asegura que está preparada para asumir el cargo luego de 18 años como funcionaria, dos títulos universitarios uno en Ciencias Contables y otro en Administración de Empresas, 4 años en el área financiera y 14 años en auditoría.

“Fui varias veces jefa de equipo, estoy segura que me merecía ese cargo, esperé 18 años una oportunidad y destrozan mi imagen, por una foto sexy y por ser profesora de zumba”, agregó.

Rojas presentó su renuncia al cargo, aseguró que no permitirá que la humillen por un cargo. En contacto con la R800 la funcionaria contó que tuvo que renunciar porque no la dejaban en paz. “Muchas mujeres me dijeron que yo misma me busqué esto, por el hecho de posar de esa manera”, afirmó.

Aclaró que no es “yiyi de nadie” y que supo que hasta diputados y senadores se molestaron por su nombramiento.

“Siempre me cuidé para que no me tilden de corrupta, pero ahora por una foto me dicen que si lo soy”, lamentó y dijo que siempre se sacó este tipo de fotos y que no esperaba que le hagan tanto daño por ese motivo.

“Me atacaron incluso en el grupo de WhatsApp de madres del colegio de mis hijos”, señaló dolida.

Reflexionó diciendo que nadie sabe lo que se pasa hasta que le toca en carne propia y que fue atacada por todos lados. “Hoy estoy un poco mejor, recibí el apoyo de mis amigos”, destacó.

Invitó a las personas que la criticaron a que averigüen su trayectoria y la formación que tiene. “Tenía recién una semana en el cargo, yo me considero sumamente capaz. Me siento capaz, pero a la gente le preocupó más que yo sea profesora de zumba”, apuntó. ‏

“Yo creo que a muchos le dolió que yo haya accedido a ese cargo, que otras personas no hayan podido llegar” “Hay muchos cargos que pese a que no tiene rubro, son muy envidiados”

“Por lo visto el tema era el cargo que ocupaba, porque renuncié y todo volvió a la normalidad” “Soy de profesión contadora, pero siempre estuve en el área de auditoría” “Tengo 19 años de antigüedad en la Contraloría ”

Me hicieron mucho daño, me duele mucho lo que pasé” , puntualizó la profesional.

Apoyo en redes

La #violenciadegénero tiene varias caras, formas, y se da en todos los ámbitos. A Celeste la agredieron tanto, que terminó renunciando a un cargo. La acusación: sacarse una foto en bikini. En ningún momento hubo pruebas de acceso irregular al puesto. #Harta #CeleNoEstásSola pic.twitter.com/SeOcidYpwU — Adriana Closs (@adricloss) 18 de junio de 2019

La violencia temática a través de las redes sociales sufrida por Rojas fue denunciada por sectores feministas que desde el primer momento brindaron su apoyo a la profesional destacando que nuevamente una mujer es tildada por su figura desmeritando su capacidad como profesional.

Con algunos hashtag como #CeleNoEstasSola #NoALaViolenciaContraLaMujer comentaban sobre ejercida por grupos que denigran la capacidad en este caso de Roja para asumir un cargo al que accedió sin solicitarlo y para el que se tuvo en cuenta su trayectoria.

A manera de apoyo, la diputada Kattya González recordó su trayectoria académica con un par de fotos y en una de ellas se la ve posando en bikini destacando la etiqueta #NoALaViolenciaContraLaMujer

Mejor egresada en la Escuela Rca. Dominicana, el Colegio EMD Dr Fernando de la Mora y la Facultad de Derecho de la UCA. Autora de 2 libros Garantias Constitucionales y Reforma Constitucional, co autora de Ni opresores, ni siervos. #NoALaViolenciacontralamujer Ley 5777/16 pic.twitter.com/ayOlZEjS0z — Kattya Gonzalez (@KattyaGonzalez9) 19 de junio de 2019