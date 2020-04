Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, celebró la decisión del Ministerio Público de Brasil, de hacer lugar al hábeas corpus a favor de Horacio Cartes, porque no existen méritos para una prisión preventiva del mismo, por lo que recomienda a la Justicia brasileña dejarlo en completa libertad.

Explicó, mediante un lenguaje más claro, que existen dos equipos de fútbol: la defensa de Cartes y la Fiscalía. En esta disputa ejerce como árbitro el Supremo Tribunal Federal.

En este caso, la propia Fiscalía brasileña (equipo contrario) aconsejó a la Justicia (el árbitro) que salga a favor del pedido de la defensa de Cartes para que este goce de completa libertad. Vale recordar que la instancia judicial brasileña ya le concedió en el pasado una medida cautelar para que no vaya a prisión de manera preventiva, tal como lo decretó un juez inicialmente pero que fue apelado.

Consultado sobre si se trata entonces de un gol a favor de HC, el abogado respondió que “es una posición muy relevante de la Fiscalía de Brasilia que está por encima de la fiscalía de Río de Janeiro (la cual fue la encargada de imputar a su cliente y solicitar su prisión)”.

“El planteamiento es que no existen crímenes o hechos punibles atribuidos al expresidente Horacio Cartes y además, la jurisdicción competente no es la brasileña porque los hechos mencionados se dieron en Paraguay. No hay mérito para la prisión. Fuera de la carta no hay ningún elemento nuevo. La Fiscalía no se hace mención a otro elemento probatorio, no existe y no fue mencionado expresamente”, detalló.

El abogado comentó en entrevista radial con la 650 AM que no existen méritos para la prisión de Cartes con la información que maneja la Fiscalía brasileña. Agregó que esto será un paso previo a la desvinculación total del expresidente de la causa judicial. “Es un paso muy importante”, acotó.

“El Ministerio Público no refuta que el hecho no ocurrió en Brasil y no es delito, sino que dice únicamente que no es necesaria la prisión preventiva. Incluso dice que la posición de Cartes es de menor relevancia de otros coprocesados que tienen libertad, entonces lo aleja de los hechos punibles que atribuyen a otras personas. Al leer entre líneas, creo que la Fiscalía prácticamente tiró la toalla en el caso Cartes. No hace juicio sobre su procesamiento, ni se refiere a la posición del ministro relator que dio la medida cautelar a Cartes para que no vaya a prisión”, refirió.

Ovelar argumentó que la Fiscalía menciona que posee una carta y una ayuda de Cartes a Messer y con eso arma su hipótesis de que integra una organización criminal, pero no demuestra que realmente lo haya ayudado.

Por otra parte contó que mediante una carta rogatoria, se solicitará a la Fiscalía paraguaya que solicite medidas alternativas a la prisión preventiva del expresidente, como fijar un domicilio y presentación periódica ante un juzgado; no pide una fianza.