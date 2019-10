“Hablé con el profesor Diego y me dijo que no quiere que te preocupes, que pasaste el examen, le dije que te haga pasar, preguntale personalmente cuando le encuentres por los pasillos”, es parte de la conversación entre la alumna de Derecho UNA Tania Barboza que denunció acoso sexual y una compañera Liz Barrientos que hace de intermediaria para un encuentro con el docente de Derecho Romano, Diego Paredes.

La portavoz hasta toma recaudos aclarando a la víctima que debido a que no se conocen personalmente, las conversaciones serán a través de llamadas: “Nada de mensajes por chat”, le indica.

“Cuando nos conozcamos bien por mensaje sin problema, llamame nomás y cuando haya confianza sí por mensaje y audio. Por eso me acerqué ayer, te hablé como mujer para que te cuides muchísimo y no pienses mal de mí porque te dije estas cosas, amigo es amigo y pasaste Romano, no te preocupes”, remató.

“Sos mujer, ya somos grandes y no sos la única, sabés cómo son los hombres pero quiero que sepas que es muy buena persona, no pienses que porque te pidió eso porque me dijo: ‘quiero cenar con ella y tratarle’. Le conocemos a los hombres y no creas que es mala persona por eso, es buena persona”, insistió.

Continuó y sugirió a la denunciante que si se encontraba por los pasillos con el profesor Paredes se acerque, le salude y le diga: “Hola profe, te debo una merienda”.

Del otro lado siguió insistiendo con las bondades del docente y le advirtió a la víctima que el profesor es una buena persona a la que no se le debe ensuciar.

El abordaje que hace la intermediaria incluyó en todo momento una suerte de chantaje recalcando que la materia en cuestión “casi nadie pasa”.

“Escuché que había personas que no querían que vos pases. Con 30 nomás habilitaste, no te vayas a preocupar, gordi, te aviso si te va a poner 2 o 3. Hay muchas personas que no van a pasar. Te faltó puntos porque habilitaste muy bajo, no le menciones a nadie que te hablé a través de él. Todos necesitamos de todos”, agregó.

Parte del audio forma parte de la intervención de un compañero suyo Carlos Cristaldo y la compañera Liz Barrientos que intermediaron para que la víctima acceda a una salida con el profesor tras haber rendido y pasado el examen.

La afectada realizó la denuncia y confirmó que el docente sabía de las conversaciones con sus compañeros porque al momento de acercarse para entregar su examen este le realizó un comentario preguntándole si Cristaldo le habló.

Recordó que ya al momento del examen estaba en shock por el abordaje de sus compañeros, entregó su hoja de examen y se retiró para su casa.

Con Cristaldo la conversación en persona también fue grabada por la víctima y vía WhatsApp y entre otras cosas le dijo que antes de hablar con ella, le habría mostrado al profesor Paredes un “catálogo de mujeres” en la que aparecían nombres y fotografías de varias estudiantes de la facultad, esto siempre según la denuncia presentada por el Centro de Estudiantes.

Denuncia ante el CEDUNA