“El mandato es supuesta­mente por haber colaborado con la fuga o ayudar a escon­derse a Darío Messer. Real­mente es sorprendente por­que no hubo nada de eso. Ni siquiera hubo contacto ni reuniones con Darío Mes­ser. Horacio Cartes está con la conciencia tranquila”, resaltó el presidente del Banco Basa, Eduardo Campos, al refe­rirse a la orden de detención del Brasil contra el ex man­datario.

Campos manifestó que tomó por sorpresa el pedido de pri­sión preventiva contra el ex presidente Horacio Cartes. Aseguró que el ex manda­tario está con la concien­cia tranquila porque no dio protección a Darío Mes­ser, escribió Hoy Digital, que reprodujo la entrevista hecha por Universo 970.

A Campos le llamó la aten­ción que el juez Marcelo Bretas emita una orden de prisión preventiva con­tra Cartes porque supues­tamente dio protección al empresario Darío Mes­ser, no así por otros delitos. Desmintió que haya existido contacto entre ambos.

Campos mencionó que los abogados en Brasil toma­rán cartas en el asunto para aclarar el caso. Reiteró, por último, que Cartes en nin­gún momento llamó telefó­nicamente a Messer, quien estuvo prófugo de la justicia por un año y fue encontrado el pasado 31 de julio en el exclu­sivo barrio Los Jardines de San Pablo.

Según publica el diario O Globo, el juez Marcelo Bretas, de la Séptima Corte Federal de Río de Janeiro, sospecha que Cartes ayudó a escapar a Darío Messer, por lo que soli­citó que se active el código rojo de Interpol.

El comisario Wilberto Sán­chez, jefe de Interpol Para­guay, y el fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Inter­nacionales, no recibieron al cierre de la edición ninguna orden de detención.