Los ciudadanos guaireños siguen en pie de guerra contra el político Rodolfo Friedmann y piden que sea sacado del Congreso para que no quede impune. Según resaltan, es de público conocimiento que el senador oficialista está metido prácticamente en todos los negociados. Mientras tanto, los funcionarios públicos, hurreros del legislador, también salen a defenderlo para no perder sus puestos de trabajo.

En entrevista en el programa Cara o Cruz, la joven guaireña Aracely Varela (20) destacó la gran movilización en la ciudad de Villarrica contra Rodolfo Friedmann, lo cual –resaltó- demuestra el hartazgo de los pobladores.

“Desde el domingo pasado ciudadanos autoconvocados nos movilizamos en contra la corrupción, de la impunidad, que representa Friedmann. Acá no hay partidos políticos, ni colorados ni liberales. Acá nuestra meta es la pérdida de investidura de este senador que jugó con la inocencia de los niños y jugó con el almuerzo escolar de los más vulnerables, de aquellos más pobres. No es una persecución política. A nivel nacional hicimos una unión con jóvenes y padres de familia para seguir marchando en contra de Friedmann, para que pague por su corrupción. Esto no puede quedar así”, arremetió.

La joven resaltó que el 99% de la ciudadanía guaireña sabe que “Friedmann está metido en todos los negociados” y citó los casos de tragamonedas, procesamiento de basura, empresas fantasmas, etc. “Estamos hartos y queremos la pérdida de investidura, no sé qué lo que esperan”, cuestionó.

HURREROS ARREADOS

Por otra parte, Varela reconoció que durante sus movilizaciones también encontraron a la contraparte, aquellos hurreros de Friedmann que fueron arreados de la función pública. Aseguró que estos funcionarios fueron amenazados: o participaban de la protesta a favor del senador o serían echados de sus cargos. “Eran obligados a participar de la movilización a favor de Friedmann”, denunció.

En el programa televisivo fueron expuestos algunos de los funcionarios que defienden a capa y espada al cuestionado legislador:

Rofolfo Friedamnn está imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, todos ellos en calidad de autor. La Cámara de Senadores ya procedió a quitarle sus fueros, pero lo mantiene en el cargo. Días atrás, la senadora colorada Lilian Samaniego articuló para que no prospere la pérdida de investidura de su colega.