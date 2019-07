El embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, reveló este martes que no se sabe donde están Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, por lo que presumen que ya se escaparon del Brasil.

“No se sabe (sus paraderos), todos presumimos que se habrán escapado”, lanzó el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, al ser consultado en la 780 AM sobre los connacionales Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.

Esta situación se da en medio del plazo que posee el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, para analizar la apelación presentada por la defensa de los prófugos contra la revocatoria de estatus de refugiados.

De confirmarse el cese de estatus, inmediatamente correrá el pedido de extradición requerido por el Paraguay para que los supuestos secuestradores afronten el juicio por el caso de María Edith Bordón de Debernardi.

El abogado Rubén Lisboa, representante legal de Arrom, Martí y Colman en Paraguay, había adelantado que sus clientes no podrán volver al Paraguay porque sus vidas corren riesgo aquí, por lo que no se descarta que los prófugos analicen la posibilidad de solicitar refugio a otro país, aunque el letrado no quiso adelantar si lo harán.