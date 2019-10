Dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2020 se contempla un presupuesto de US$ 111 millones para la Justicia Electoral. Parte de dicho monto (alrededor de US$ 31 millones) será destinado al arrendamiento de las urnas electrónicas a ser utilizadas en las próximas elecciones municipales.

Jaime Bestard, presi­dente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), defendió su plan de gastos para el año 2020 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de hacer el estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

En entrevista con los medios, sostuvo que el 2020 será un año muy intenso que estará marcado por la transformación de todo un proceso electoral, en alusión a la implementación del desbloqueo de listas sábanas mediante la utilización de urnas electrónicas.

A su criterio, más que electoral este será “un cambio político” ya que al cambiar todo el sistema también la forma de hacer política será diferente, sobre todo a la hora de presentar candidaturas y ver la competencia entre candidatos.

El titular de la Justicia Electoral indicó que se pudo acordar con el Ministerio de Hacienda los montos que permitirán “ajustadamente” realizar toda la transformación que obliga la ley que sanciona el desbloqueo de listas para las elecciones, promulgada en mayo de este año.

En principio. se hablaba de una inversión cercana a los US$ 80 millones para llevar a cabo su implementación, aunque -según destacó Bestard- se optó por el sistema de arrendamiento de urnas electrónicas, lo cual permitió reducir las previsiones a un monto menor de US$ 31 millones. Dicha cifra contemplaría tanto el costo del alquiler como todos los demás componentes, ya sea logística, materiales, insumos, etc.

Dentro del PGN 2020, el presupuesto a ser destinado al TSJE es de 685.000 millones de guaraníes (cerca de 111 millones de dólares), cifra que ya contempla los gastos a ser realizados para las elecciones municipales. “Así como vino el presupuesto de Hacienda es satisfactorio”, acotó.

Bestard aclaró que no se contempla la contratación de nuevos funcionarios para el próximo año, aunque no descartó que, de ser necesario, se contrate a personas para el área de Informática. Las mismas tendrían a su cargo el trabajo con las urnas electrónicas para las próximas internas y las municipales del 2020.

En otro orden de cosas, también fue consultado sobre el tema del subsidio electoral y mencionó que en el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2020 existe un déficit de aproximadamente G. 82.000 millones en lo que respecta a subsidio para partidos políticos.

El titular del TSJE sostuvo que, debido a este recorte, son los partidos los que se verán perjudicados al no contar con parte de su financiación para el próximo año, el cual estará caracterizado por la disputa política en el marco de las elecciones municipales.