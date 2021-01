No es problema de Paraguay el monto de US$ 26 millones de dólares de comisión que PDVSA pensaba pagarle a su abogado en el marco de la negociación de la deuda que Paraguay tiene con la petrolera venezolana, según Juan Ernesto Villamayor.

Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, hizo una cronología de lo acontecido con la negociación de la deuda que Petropar tiene con PDVSA y antes aclaró que pese a que la propuesta era altamente beneficiosa, no se concretó porque el Gobierno de Guaidó no tiene calidad de acreedor, ya que la demanda provino de la administración de Nicolás Maduro.

El abogado Sebastián Vidal solicitó a Villamayor una reunión con el abogado Javier Troconis. Allí se concretó un encuentro entre los tres: Vidal, Troconis y Villamayor.

Posteriormente, Juan Guaidó compartió un almuerzo con Mario Abdo Benítez y Villamayor en Mburuvicha Róga y en la ocasión el mandatario venezolano habló de los esfuerzos que harían por recuperar los activos de Venezuela.

En noviembre del 2019, Guaidó envía una nota a Mario Abdo Benítez, donde designa a Javier Troconis para llevar adelante el proceso, aunque el documento tenía fecha de octubre del 2019.

“En esa oportunidad querían avanzar en un acuerdo, que incluía una quita del 50 % del capital, con eso Paraguay saldaría su deuda”, comentó Villamayor en comunicación con la 730 AM. Si bien Paraguay reconoce su deuda de 270 millones de dólares con PDVSA, no acepta ser llevado a ningún proceso arbitral, ni pagar intereses.

Villamayor consideró que el acuerdo era altamente beneficioso, sin embargo, la dificultad es que el gobierno de Guaidó no tiene la calidad de acreedor en Venezuela, pues si bien hay un Gobierno que Paraguay reconoce, hay otro que es el que está físicamente instalado en el territorio, el de Nicolás Maduro.

“Petropar ha sido demandado por PDVSA de Maduro, entonces tenés que tener letigitimación activa, no puedo pagar porque no ha legitimación de la deuda”, recalcó Villamayor.

El ministro reconoció que el abogado de PDVSA accedería a un 26 % de comisión, pero aclaró que Paraguay no tiene nada que ver en eso.

“Yo no conozco ninguna maniobra particular en torno a este tema, si ellos le pagan mucho o poco al abogado es su problema, pero desde el punto de vista de Paraguay, Paraguay no paga ningún gasto, ningún interés y obtuvo una quita del 50 %, el negocio tiene que ser bingo”, resaltó.

En cuanto a la situación actual de aquel acuerdo, sostuvo que se encuentra en la nada, ya que la propuesta no se puede concretar y el documento nunca se llegó a firmar. “El dinero que paguemos, aunque sea poco, si está mal pagado, el que paga mal, paga dos veces”, advirtió.