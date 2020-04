“Ella goza de buena salud, está prácticamente asintomática hasta ahora, acatando a rajatabla todo, desde que salió del aeropuerto hasta que llegó a su casa estuvo en aislamiento, sus familiares no presentan ningún síntoma”, detalló el director de la XVI región sanitaria, Silvio Daniel Yudis en contacto con radio Universo.

Explicó que los pasajeros del vuelo en el que viajó la joven fueron contactados, a fin de que tomen las precauciones ante la posibilidad de que hayan estado cerca de la misma o de algunas de las superficies que tocó.

No obstante según las averiguaciones hechas con la paciente, serían muy pocas las personas que tuvieron contacto con ella desde su llegada hasta el momento en que se aisló en su domicilio. Además dice haber respetado todo el protocolo sanitario.

Felizmente el cuadro de la joven es leve y no hay necesidad de internarla. En el departamento de Boquerón el sector público no dispone de cuidados intensivos, según el doctor. No obstante, ya recibieron insumos de contingencia de la cartera sanitaria.

A la fecha suman 77 casos positivos de coronavirus en Paraguay, con una abrumadora mayoría proveniente del exterior. Los fallecidos son tres y los internados cinco.