“Estoy decidido a no seguir contaminando esta cuestión, esta figura tan importante en un momento tan sensible, (…) He decidido renunciar en forma indeclinable para que me dedique a este menester de lavar la imagen de la institución y del Ejecutivo”, expresó Édgar Melgarejo.

Criticó que todo lo que se publica entre argumentos y falacias políticas y consideró que la compra de 4.000 tapabocas a 29.990 guaraníes cada uno, rozando los 120 millones de guaraníes, es un hecho “bagatelario” frente a la crisis mundial.

Melgarejo pidió a la ciudadanía que le dé la oportunidad de expresar su versión. “Si soy culpable, que la justicia me condene, si no, que deslinde responsabilidad”, subrayó.

El presidente de Dinac aclaró que no se siente culpable de nada de lo que se le atribuye, pero admitió que no puede estar ajeno a la temperatura de las redes y al clamor de la gente en contra de lo acontecido.

“¿Qué puede hacer el presidente de una institución, si ya pasaron todos los filtros y me llega esa adjudicación?”, se preguntó Melgarejo, lavándose las manos de la millonaria compra y aseguró que él y su equipo fueron crucificado por la opinión de las redes, a raíz de una compra que no está lejos de los valores del mercado y que incluso es inferior a otros.

Agradeció al presidente de la República por darle su apoyo en medio de esta situación e insistió que él no tiene nada que ver con lo sucedido en la administración de la Dinac.

Cerca de las 10 de la noche de ayer miércoles, el jefe de Gabinete Civil, Juan Villamayor, aclaraba que Abdo Benítez no destituiría, ni le pediría la renuncia a Melgarejo y que simplemente dispuso que se investiguen todos los hechos.

Melgarejo sostuvo que hoy a las 10;00 de la mañana presentará su nota de renuncia al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.