En entrevista con la radio Monumental, el exsenador luguista confirmó que el cuaderno hallado por la Fiscalía en el establecimiento que funcionaba como un aeródromo en Areguá es suyo.

El hombre descartó las versiones sobre un plan de destitución de autoridades mediante la vía del juicio político, y aclaró que solamente son anotaciones que hace de las sesiones parlamentarias y las coyunturas sobre los posibles escenarios que se darían en el ámbito político.

“Yo soy de esos que me gusta analizar y anotar las cosas, porque ya estamos medio viejitos, tenemos que anotar o nos olvidamos de todo. El cuaderno es mío. Como que no soy un senador o diputado, yo me dedico a seguir la sesión por Zoom y anoto, tengo todo anotado en una hoja todos los 35 senadores y a qué bancada pertenecen, controlo las votaciones y todas esas cosas que a mí me gusta hacer y siempre hago análisis de coyuntura”, aseguró.

“Eso es lo que yo escribo. ¿Qué pasa si Marito renuncia y quién sube, el vicepresidente? ¿Qué pasa si se le hace juicio al vicepresidente? Sube Cachito, por ejemplo, le coloco. ¿Qué pasa si Cachito quiere hacer un gobierno de unidad nacional? Y yo digo que a nosotros no nos conviene facilitarlo porque tenemos la mala experiencia del gobierno nacional del 2000. Entonces no nos conviene, nosotros tenemos que defender a Marito. Tiene que terminar su mandato y en el 2023 estaremos en condiciones de ganar”, agregó.

Consultado sobre por qué estaba allí ese cuaderno, Grillón explicó que una vez utilizó ese hangar y que por un descuido lo dejó allí.

Ayer, este cuaderno fue presentado por los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado como una de las evidencias encontradas durante un allanamiento realizado en el aeródromo Arrayan, ubicado en la ciudad de Areguá. El lugar fue habilitado por la DINAC, habían varias avionetas, y hasta se incautó un helicóptero con matrícula civil con ploteado de la Policía de Buenos Aires, Argentina.

Para los intervinientes, existe la fuerte sospecha de que ese sitio era utilizado supuestamente para trasladar a personas que contaban con órdenes de captura.