La comisaria María Elena Andrada, jefa de relaciones públicas de la Policía, indicó a la radio Universo 970 AM que el problema no radica en la base de datos de la instituición policial, sino que en el centro penitenciario aún no remitió la nómina oficial de los reos fugados.

“Nosotros tenemos una base de datos, pero no podemos cotejar o validar si no tenemos la lista completa. Tenemos parcialmente solo 50 personas identificadas, con número de cédula y fotografía”, comentó.

Sobre la inclusión errónea de personas inocentes en la lista, Andrada indicó que la nómina en cuestión era un borrador que había sido remitido por las autoridades del Ministerio de Justicia.

Hasta el momento seis reos fueron recapturados. Mientras que el exdirector del penal Christian González y 30 guardiacárceles fueron detenidos por la Policía Nacional e imputados por el Ministerio Público.