La comisión de Legislación de la Junta Municipal de Asunción culminará hoy la ordenanza que pretende regular las plataformas de transporte alternativo de personas Muv y Uber, y que consta de 13 artículos. Los taxistas no acompañan y anuncian una medida de fuerza para mañana martes.

Félix Ayala, concejal de Asunción, señaló a la 970 AM que este lunes terminarán el estudio de la ordenanza en la comisión de Legislación y emitirán el dictamen, de modo a presentarlo ante el pleno el siguiente miércoles para su aprobación o rechazo.

Indicó que será una ordenanza sencilla, de fácil aplicación, y justo para todos los sectores, aunque el gremio taxista ya manifestó su descontento. Avizoró que existe muy buena predisposición de los 24 concejales para aprobar la propuesta y de esta manera no entorpecer la actividad de Muv y Uber.

Respecto a la postura de los taxistas, dijo que estos solicitaban que los ubers y muvers tengan uniformes y que sus vehículos estén pintados en negro y tengan los logos identificatorios, pero estos puntos fueron rechazados por los ediles.

Así también, desecharon el cobro del canon a este servicio, porque “no sabemos cuánto un chofer cobra anualmente por el servicio, no podemos poner algo simbólico porque podemos estar jodiendo el negocio”.

Además eliminaron la intención de limitar la cantidad de muvers y ubers y de implementar la presentación periódica de lista de precios al municipio, sino más bien optaron que esto se haga en la plataforma misma.

Los concejales sí aprobaron que estas empresas no sean subsidiadas y no puedan hacer “dumping” (competencia desleal y venta a pérdida, es decir, vender el producto a un precio inferior al coste incurrido para producirlo, con el objetivo de competir más eficazmente en el mercado).

Hoy se definirá el tipo de registro de conducir que deberán tener sus conductores. Según el entrevistado, las autoridades consideran que se trata de un servicio de transporte de personas y no uno público. Si se toma en cuenta esto, se podría establecer una licencia particular y no así una profesional, atendiendo que esta última establece una edad mínima de 23 años, de acuerdo a la Ley de Tránsito.

“Es un servicio de transporte nuevo. Legislar sobre este tema es un poco complicado. Esta ordenanza nos obligó a salir del marco cuadrado en el que estamos siempre en la Municipalidad“, dijo por último.

ASÍ QUEDA LA NORMATIVA

Lo decidido hasta la fecha en texto resumido, consiste en:

-Se introduce la Plataforma de aplicación electrónica (Art. 1 y 2).

-Los titulares de los vehículos deberán contar con un permiso otorgado por la Intendencia (Art. 3).

-Los permisos se otorgarán por cada vehículo. Ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso (Art. 4).

-En cuanto a limitar la cantidad máxima de vehículos no se llegó a consenso (Art. 5).

-Las tarifas no podrán ser subsidiadas, ni configurarse dumping, conforme a la normativa vigente (Art. 6).

-Las empresas deberán periódicamente comunicar sus precios en sus plataformas (Art. 7).

-Realizar anualmente la inspección técnica del vehículo de conformidad a las ordenanzas vigentes al respecto, así como las que determine la autoridad competente en la materia (Art. 8).

-Garantizar que el servicio de plataforma se preste de forma ininterrumpida. Art. 9. Inciso (h)

TAXISTAS ANUNCIAN PARO NACIONAL

El gremio de taxistas ya anunció un “paro nacional indefinido” para este martes, a realizarse tanto en Asunción como ciudades del Área Metropolitana y varias cabeceras departamentales. La medida de fuerza será impulsada para “meter presión” a las autoridades en lo que refiere a la regulación de las plataformas MUV y Uber.

Al tomar conocimiento de esta nueva movilización, varios usuarios expresaron su rotundo rechazo a través de las redes sociales, iniciando inclusive una campaña contra los taxistas con el hashtag #EscracheaTaxistasPY. Algunos sugieren hacer un boicot al enjambre amarillo utilizando otros medios de transporte alternativo.