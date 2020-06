La doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, indicó en el programa Pulso Urbano (SNT) que de los últimos 32 casos sin nexo epidemiológico, en su mayoría se dieron por actividades sociales. “El sin nexo puede ser alguien entre nosotros”, dijo, por lo que pidió aplicar un protocolo sanitario personal.

La experta refirió que a su parecer se debe evaluar implementar un consentimiento informado para que las personas que hacen actividades sociales estén conscientes del riesgo que asumen. “Reunirse con amigos es más riesgoso que ir a hacer una transacción económica. (…) Cuanta más gente contactás, hay más posibilidades de tener que entrar a cuarentena. Con esta crisis económica pocas son las personas que pueden darse la posibilidad de ir a cuarentena”, resaltó.

Recordó que los encuentros permitidos de hasta 10 personas están expresamente detallados en el decreto y van dirigido en especial para la educación superior, mientras que para las celebraciones religiosas se habilitaron 20 lugares. Señaló que es “excelente” la iniciativa de la Auto Misa en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, donde pueden reunirse más personas con sus vehículos. “Agradezco esta adherencia y búsqueda de hacer una actividad masiva pero sin que haya riesgo. Es sumamente positivo esto”, destacó.

En otro momento resaltó que no hubo brotes en los colectivos porque el tiempo de exposición es limitado y como los pasajeros son desconocidos no se hablan y no emiten los aerosoles. Sí dijo que preocupa que algunos choferes no utilizan adecuadamente el tapabocas.

Por último Amarilla aclaró que no hay evidencia científica de que el termómetro infrarrojo mate las neuronas o afectará la vista. “El alcohol mata más neuronas”, advirtió.