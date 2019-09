El comisario (SR) Fidencio Jacquet, presidente de la Federación Nacional de Gremios Policiales, en entrevista con Universo 970 AM hizo mención a la denuncia de supuesta sobrefacturación en la compra de comisarías móviles para la Policía Nacional.

Al respecto indicó que, de acuerdo a las averiguaciones realizadas por dicho gremio, un container similar al utilizado para estos centros policiales tiene un costo que no supera los G. 70 millones, ya con la instalación del aire acondicionado y la alfombra. Si se incluyen los demás detalles como cámaras, computadoras, muebles, etc., el costo final no llega a los G. 100 millones, refirió.

De acuerdo a la publicación del diario La Nación, el Ministerio del Interior adquirió tres comisarías móviles equipa­das con muebles a precios de “oro”, esto teniendo en cuenta el comparativo de venta en el mercado. Cada conte­nedor costó G. 493 millones y, en total, el precio de las tres asciende a G. 1.479 millones.

Jacquet cuestionó la elevada suma de dinero que fue desembolsada por la cartera a cargo del ministro Juan Ernesto Villamayor para hacer la compra de estas comisarías móviles, las cuales considera que “no son totalmente provechosas operativamente para la Policía Nacional”.

Aparte de este caso, mencionó que existe una denuncia por parte de la empresa Transcenter SRL contra el Ministerio del Interior por una supuesta sobrefacturación que asciende a G. 2.600 millones por un lote de pistolas calibre 9mm que ya debieron haberse adquirido el año pasado para la Promoción 2018 de suboficiales egresados del Colegio de Policía.

“Recién este año luego de amañarse esta licitación y concederle a una empresa amiga van a entregar a esta promoción de 2019”, expresó el comisario retirado a la emisora radial.

En otro momento, sostuvo que el motivo real por el que Villamayor ordenó el cambio del anterior Comandante de la Policía Nacional, Crio. Walter Vázquez, es porque el mismo se negó a dar su firma para aprobar un presupuesto de US$ 32.000.000 que está siendo invertido en el Departamento de Identificaciones para la modernización del proceso de cedulación y entrega de pasaportes, el cual ya tenía que haber sido entregado el pasado 5 de septiembre, según indicó. A su criterio, esta inversión no debería tener un costo superior a los US$ 5.000.000.

El gremio se encuentra recabando datos, documentos e informes para demostrar a la ciudadanía que el ministro del Interior “está jugando con el presupuesto de la Policía Nacional”, afirmó Jacquet.

“Estamos viendo una situación en la que la ciudadanía, incluyéndonos a los policías, va a explotar en cualquier momento ante esta actitud del presidente (Mario Abdo Benítez), ante su terquedad e inoperancia”, manifestó al hablar sobre la postura del mandatario y el hecho de que hasta ahora no haya decidido remover del cargo a Juan Ernesto Villamayor.