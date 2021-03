La Dra. Rossana González, del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), manifestó que desde el gremio esperan a que Julio Borba, nuevo ministro de salud, tome las medidas correspondientes y haga cambios profundos dada la crisis sanitaria. Indicó que las autoridades ya no deben manejarse mediante la 'acción - reacción' respondiendo solo cuando acontece un hecho.

La especialista indicó que con la designación sería la misma plataforma de trabajo, ya que son los mismos que estaban dentro del gabinete de Julio Mazzoleni.

“Qué de diferente harán si no se modificó absolutamente nada. Las declaraciones de Borba fueron que las vacunas llegarán, que los medicamentos no van a faltar, entonces nosotros nos preguntamos por qué ya no hicieron eso antes”, expresó en contacto con radio UNO.

Señaló que en uno de los puntos del nuevo ministro, figura que quiere trabajar con todos los gremios médicos, por lo que la doctora indicó que esperan ser escuchados debido a que todavía hay faltantes de medicamentos dentro de los hospitales.

“Hace días atrás nos llegaron insumos como sedantes, antibióticos, pero todavía hay faltantes. Llegaron mágicamente y había sido si se pueden conseguir todos los medicamentos”, refirió, y a su criterio, la situación se maneja de ‘acción – reacción’, ya que las autoridades sanitarias solo reaccionan de acuerdo a lo que sucede.

Detalló que dentro del gremio médico son 70.000 especialistas y el día de ayer lamentablemente una profesional de 34 años falleció a causa del COVID-19, completando en total 29 médicos fallecidos hasta la fecha a causa de la enfermedad.

“Borba debe hacer rápidamente lo que tiene que hacer porque no pasó nada con los cambios en Salud, solo dos renunciantes (Mazzoleni y Rolón). Lastimosamente no podemos darle un tiempo de gracia que deberíamos dar a un equipo nuevo, porque ya conocen el panorama y también debido a la crisis. Tiene que arrancar ya de entrada, hacer cambios profundos y no siempre lo mismo”, puntualizó.