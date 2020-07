En entrevista con ABC Cardinal, el jefe comunal de Ciudad del Este fue consultado sobre sus expresiones en relación a la existencia del COVID-19, las cuales fueron difundidas a través de una filmación que recorrió grupos de WhatsApp y redes sociales.

Al respecto, Miguel Prieto señaló que “sí cree en el coronavirus pero no en su letalidad”. “Yo hablaba de la letalidad, no de la existencia en sí de la enfermedad”.

Sobre este punto, señaló que el virus mata a menos del 4% de los contagiados, lo cual le da la pauta de que no tiene un alto nivel de mortalidad.

En relación al video viralizado, indicó que es mucho más viejo de la fecha en la que que se publicó (1 de julio) y que decidió no salir a hacer la aclaración sobre eso “porque no iba a tener el mismo impacto”.

“Sí es algo serio, de hecho creo que somos uno de los municipios que encaramos mejor este tema”, expresó el intendente esteño, al tiempo de destacar que el municipio recientemente construyó pabellones de contingencia para el COVID-19 y adquirió una ambulancia que se dedica netamente al traslado de pacientes contagiados.

“Yo creo que si llego a tener, no creo que me mate a mí, no creo que me lleve al hospital. Creo que voy a pasarla sin ningún problema”, puntualizó Prieto.