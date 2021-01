En las redes sociales se viralizaron las imágenes de lo que fue la fiesta de cumpleaños del intendente de la citada localidad, el liberal Mario Noguera. En las fotografías se muestra a los presentes disfrutar y bailar al son de la música a cargo de una banda en vivo sin llevar puesto el tapabocas y sin respetar el distanciamiento social.

Lo llamativo del caso es que la tremenda farra se realizó en plena pandemia del COVID-19 y con una masiva concurrencia de personas. No obstante, el jefe municipal relató a radio Monumental que el festejo se realizó cumpliendo con todas las medidas sanitarias.

Noguera señaló que al principio todos llevaban puestos sus mascarillas pero que al transcurrir las horas, fueron sacándose. “La gente ya está harta de usar mascarillas, además era una fiesta con familiares y amigos, de mi núcleo. Las fotos viralizadas era la parte final ya”, expresó.

Según precisó, no se sobrepasó los 150 invitados y se colocaron alrededor de 35 mesas con una distancia de 2 metros cada una pero luego debido a la lluvia registrada el sábado, se refugiaron debajo del techo de su vivienda. El festejo fue comunicado a la Fiscalía y a la Comisaría de la zona, y se llevó a cabo a según el protocolo sanitario establecido por el Gobierno, indicó.

“Venía diciendo luego que iba a celebrar mi cumpleaños, porque la vida está para vivirla y una vez al año no más se cumple años. Acá en Juan León Mallorquín no existen personas afectadas, no tenemos ni un registro”, afirmó.