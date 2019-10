El senador Enrique Bacchetta, del movimiento Añetete, manifestó que a su criterio, el actual ministro del Interior es el posible reemplazante de Julio Ullón en la Jefatura del Gabinete Presidencial.

“No puedo decir, porque no hablé con el presidente sobre eso. Presumo lo de Juan Ernesto, pero tampoco el presidente me dijo”, expresó Bacchetta en contacto con la 1020 AM.

Al respecto, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, expresó que estaría en condiciones de asumir el cargo, si así Abdo Benítez le propusiera.

“Si el presidente de la República dice que necesita a un componente de su equipo en una función u otra, tenemos que estar de acuerdo con eso. Por eso, coloqué la aceptación por delante, en caso de que se produzca la oferta”, manifestó.

“Ya me propusieron ser senador, una persona me dijo ministro de la Corte y ahora me quieren traer el Gabinete. Esa es una posibilidad que se conversó hace mucho tiempo”, agregó Villamayor.

Sobre la interpelación a la que será sometido este miércoles en el Senado, Villamayor dijo que tiene absolutamente listo su defensa con las respuestas que corresponden a su actuación al frente del Ministerio del Interior.

Reafirmó que no presentará renuncia, pese a los cuestionamientos hacia su gestión. “Que reúnan los votos y que cada uno explique sus motivos y el porqué llegamos a esta situación”, concluyó.