“Ayer me reuní con el presidente y no me manifestó nada en relación a probable cambio, es más, me otorgó el apoyo necesario para mi administración”, confirmó el titular del Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) Mario Vega.

En cuanto a las críticas del senador Enrique Bacchetta sostuvo que no entiende su inquietud y consideró que es muy fácil afirmar que existen irregularidades, pero que lo correcto es formular una denuncia ante las instancias pertinentes.

Vega recordó que este año el Indert sufrió un recorte de 22.000 millones de guaraníes en el presupuesto, de los cuales, unos 12.000 millones de guaraníes debían destinarse a la adquisición de tierras.

En cuanto al déficit en la institución, Vega indicó que por ahora ya no pueden comisionar la misma cantidad de funcionarios a las colonias del Indert para la regularización de lotes, lo cual impacta en el número de títulos a otorgar.

Mario Alfredo Vega Mereles percibe mensualmente alrededor de 33 millones de guaraníes, superando lo que perciben los demás ministros del Poder Ejecutivo.

Su salario base es de 22 millones de guaraníes, equivalente a un cargo de ministro, sin embargo, percibe extras en concepto de bonificación, gratificación y responsabilidad en el cargo, transgrediendo la Ley que estipula el recorte de beneficios.