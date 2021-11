Este evento es coorganizado con la Comunidad de Innovación Abierta OpnX Paraguay, la Universidad Comunera y la organización IEEE Mujeres en Ingeniería Sección Paraguay.

El acceso será libre y gratuito y la modalidad virtual con transmisión en vivo a través de las redes de Facebook y YouTube de Girls Code Paraguay. Más información e inscripciones en la web: https://kunafest-tech.heysummit.com/

Sobre Girls Code Paraguay

Girls Code es una organización paraguaya sin fines de lucro fundada en 2016. Su propósito es reducir la brecha de género en el ámbito STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) por medio de cursos y charlas de programación y robótica que son dictados en Asunción y en comunidades vulnerables del Paraguay.

Desde el año 2016, sus programas de voluntariado han brindado a más de 800 niñas y mujeres un espacio para desarrollar sus habilidades tecnológicas, acompañando su progreso y su entusiasmo de aprendizaje.

Un espacio pensando en ellas

KuñaFest Tech es el primer congreso impulsado por Girls Code y patrocinado con fondos del Young Leaders of the Americas Initiative Impact Grant (YLAI). Su objetivo principal es el de promover el trabajo de mujeres paraguayas y líderes internacionales de los ámbitos de tecnología, programación e innovación, además de potenciar el networking.

Se abordarán temas como innovación abierta, ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, transformación digital y mucho más. También, contará con espacios virtuales de networking con las temáticas de Innovación Abierta y Mujeres en Tecnología.

Cuenta con el apoyo de APABECO, OEI, KOICA, Ministerio de la Mujer, MITIC, Facultad Politécnica UNA, KOGA, TEDIC, CONACYT, PROCIENCIA, FEEI, YLAI y Kuñatech. Es auspiciado por Willdom Paraguay, Tecnopy SRL, Roshka SA, CDS, Cibersons, Software Natura y YLAI.

Networking presencial

El lunes 15 de noviembre a las 18:00 h se llevará a cabo un espacio de networking presencial denominado After KuñaFest Tech en Palo Santo Brewing Co. con la presencia de representantes de varias organizaciones colaboradoras del evento. El acceso será libre y gratuito previa inscripción en la página web https://kunafest-tech.heysummit.com/, en el apartado After. Los cupos son limitados.