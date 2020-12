Si una persona quiere pasar las fiestas de Navidad y Fin de Año con sus padres debe mantener las medidas de prevención al menos dos semanas antes del día en que compartirá la mesa con su familia.

La Doctora Adriana Amarilla explicó que el riesgómetro es tener en cuenta las actividades que uno realiza, priorizar las escenciales y descartar otras en las que el riesgo de contagio es mayor. “Existen actividades más riesgosas que otras y la gente sabía qué hacer en cada fase, y no porque se habilitan actividades tengo que hacer todas y estar en todas, hay que visualizar”, afirmó en contacto con la 680 AM.

“Si quiero pasar las fiestas con mis padres dos semanas antes tengo que eliminar actividades, regular, si participo en una no voy a otra así no me perjudico ni perjudico a mi familia y es con cuantas menos personas me junto el riesgo es menor”, agregó.

Con relación al anuncio de restricción por parte de Salud Pública, en vista al panorama epidemiológico con el aumento de casos positivos internaciones, Amarilla afirmó a modo personal que las restricciones deberían guardar relación con un refuerzo en el control de las medidas sanitarias y el cumplimiento del protocolo que está escrito y vigente.