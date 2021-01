José “Pepe” Costa, docente y experto en Acceso a la Información Pública, indicó que por más que un funcionario público o autoridad tenga una cuenta privada, pero allí comparta información pública, no puede (o no debería) bloquear a los ciudadanos que los critican, porque de esta manera los excluyen del debate generado por ellos mismos en las redes sociales.

Fiel a su estilo, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, bloqueó días atrás “al rollo” en las redes sociales tras las críticas por el “adefesio”, según alegaron los críticos, de la “pasarela de oro” ubicada sobre la autopista Ñu Guasu, que unirá el parque Ñu Guasu y el Comité Olímpico Paraguayo para los juegos Odesur 2022. Tampoco la autoridad responde las preguntas de los medios de prensa.

Al respecto, el docente, analista y director de Transparencia del Poder Judicial, José “Pepe” Costa, recordó que de acuerdo a los estándares internacionales no es solo ético evitar este tipo de actuaciones, sino que ya existe un modelo normativo, al recordar los casos de Donald Trump, a quien un juez prohibió bloquear a sus seguidores en Twitter cuando tenía su cuenta habilitada, y en México, donde la Corte también dispuso una sentencia similar que afectaba a todos los funcionarios públicos.

Así también, en entrevista con el canal Gen rememoró que en Paraguay hubo una acción judicial de un ciudadano que fue bloqueado por la cuenta del Ministerio Público, el cual comenzó a hacer un desbloqueo masivo tras esta medida de presión.

“A raíz de las críticas de una polémica obra, de la pasarela de ñanduti, que resultó ser de mandala y terminará en crochet, el ministro de Obras bloqueó desde su cuenta de Twitter a varios ciudadanos y periodistas. Me encuentro entre ellos pero no por este caso, sino que de hace mucho tiempo. Esto no es compatible con la democracia. Cuando adoptan estas actitudes, su conducta y su pensamiento no es compatible con la democracia y debemos tener cuidado con eso”, advirtió.

El entrevistado explicó que si un funcionario público usa su cuenta privada para publicar sus actividades privadas, no hay incidencia en el debate público y por lo tanto es libre de bloquear a quien desee, pero en el caso de usar esa cuenta para informar sobre su gestión, sí es una información pública y debe accederse sin restricciones. “Cuando el mismo genera un debate de interés público, al alabarse de su gestión y mostrando fotos y videos, eso es información pública por más que sea una cuenta privada. Allí debe ser público el debate”, remarcó.

“Tanto las instituciones públicas como las autoridades no tienen legitimidad en bloquear a ciudadanos en las redes sociales. Al bloquear, excluyen a ciudadanos del debate. La cuenta de Trump no era una institucional sino que personal, pero él compartía en esa cuenta mucha información pública”, ahondó.

Respecto a los insultos, Costa refirió que incluso la Corte Interamericana dice que las autoridades públicas deben aceptar el debate incluido con improperios.