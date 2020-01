En entrevista con Unicanal, la fiscal Stella Mary Cano adelantó que ya adoptó una decisión en torno a la figura del exintendente Mario Ferreiro, luego de estudiar la documentación que acercó su defensa. Sin embargo, aclaró que por cuestiones procesales no dará a conocer cuál es. “Me tomaré todo lo que me queda de tiempo para poder materializar la decisión”, dijo.

Este viernes, la agente del Ministerio Público amplió la declaración testifical de Karina Benítez, exdirectora de Transparencia y Anticorrupción de la Municipalidad de Asunción, de modo a contraponer su versión con los papeles que expuso ante ella el ciudadano Mario Ferreiro.

EXCLUSIVO | Caso “Caja Paralela”



Declara Karina Benítez.



“Tengo la decisión tomada, me tomare todo lo que me queda de tiempo para poder materializar la decisión” (Sobre eventual imputación o no de Ferreiro) - Stella Mary Cano (Fiscal)#AlInstante pic.twitter.com/PRGix69IqA

