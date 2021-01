Desde la Coordinadora de Familiares de las Fuerzas Públicas denuncian la falta de pago de los beneficios como exposición al peligro, bonificación familiar, entre otros, correspondientes al mes de diciembre y que hasta la fecha no han percibido. Solicitan al Ministerio de Hacienda el desembolso en la brevedad posible.

Nelly Cortesi, portavoz de la Coordinadora de Familiares de las Fuerzas Públicas, manifestó que solicitan al Ministerio de Hacienda el pago de lo adeudado al personal policial y militar en la brevedad posible.

Según detalló la entrevistada, hasta la fecha los funcionarios todavía no recibieron el pago ya sea por exposición al peligro, bonificación familiar, gastos de representación, accidentados en actos de servicios, entre otros.

“Las familias de todo el personal policial y militar están necesitando de esos recursos que ya contaban para el mes de diciembre y hasta no cobraron. Estamos en situación de pandemia donde no podemos salir a manifestarnos y recurrimos a los medios para que se conozca la situación y en la brevedad posible se pueda abonar estos beneficios”, expresó la vocera en entrevista con GEN y Universo 970 AM.

A su criterio, Hacienda no cerró el 2020 con pocos recursos como para justificar que, debido a eso, no se realizan los pagos correspondientes y resaltó que el personal policial debe cubrir sus necesidades diarias ya que desempeña su labor mayormente en las calles.

Por otra parte, indicó que los accidentados en actos de servicios tampoco perciben los beneficios contemplados en la ley y debidamente presupuestados. “El Gobierno debe tomar cartas en el asunto para revertir esta situación, es sumamente importante que nuestros policías y militares puedan contar con los recursos para desempeñar bien su trabajo”, apuntó.

Por último, dijo que estuvieron esperando el desembolso todo el mes de diciembre y remarcó que piden el pago de forma rápida para evitar que las familias caigan en nuevas deudas.