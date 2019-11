De acuerdo con el relato de Rolón, todo comenzó en abril. Las elecciones tenían que haberse realizado en el cuarto mes del año. En la asamblea ordinaria del día 12, la designación de nuevas autoridades figuraba como punto seis del orden del día, pero no se habían presentado candidaturas y en el pre padrón había ocho clubes habilitados para votar.

En esa misma asamblea se fijó una nueva fecha para las elecciones, el 6 de diciembre, sólo que el padrón excluía a dos clubes: Team Gua’i Tenis de Mesa de Villarrica y el Encarnación Rugby Club de esa ciudad. Según denuncia Rolón, esta remoción de las dos organizaciones deportivas sería sin motivo aparente. Además, se incluyó en el padrón al Club Colibrí Tenis de Mesa de Pedro Juan Caballero, que no había participado de la primera asamblea, según consta en acta.

Actas de las diferentes asambleas de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa.

“¿Por qué las excluyen? Porque votan contra del oficialismo que está empotrado hace 12 años. No inventen motivos para no corregir el padrón, no recurran a políticos para evitar que todos los clubes voten. La verdad se va a imponer”, escribió Julio Rolón en sus denuncias.

FALTA DE TRANSPARENCIA, DISCRIMINACIÓN Y SUPUESTO MAL MANEJO DE FONDOS

La FPTM aún no cuenta con un balance de tesorería e informes de ejecución de los fondos asignados por la Secretaría Nacional de Deportes (SND). “Sinceramente no tenemos (el informe de tesorería) y en todo el año no lo tuvimos, lastimosamente”, reza el documento publicado por Rolón. El mismo corresponde a un acta de la última sesión de la Comisión Directiva de la Federación con fecha 11 de noviembre.

Por otro lado, desde HOY solicitamos a la SND documentos con el total de fondos asignados en los últimos 8 años, así como los informes de ejecución de los mismos a través del portal de Acceso a la Información Pública y la cartera deportiva solamente respondió con dos archivos: Uno con los montos del 2012 al 2016 y otro del 2017 a agosto del 2019.

En el primer documento, no se precisa si hubo o no una rendición de cuentas y en el segundo, dos transferencias de fondos figuran como pendientes de rendición y tres fueron calificadas como “parcialmente rendidas”.

Entre las rendiciones pendientes, figura un desembolso de G. 139 millones para una iniciativa de masificación del tenis de mesa a nivel nacional. Esta transferencia de dinero se realizó el 2 de julio del 2019 y aún no se tienen informes al respecto. Por otro lado, el pago de G. 600 millones para las mejoras de infraestructura del estadio también está en trámite. La inauguración de estas modificaciones estaría prevista para finales de este mes.

En abril del 2019, se realizó un desembolso de G. 50 millones para la realización de competencias nacionales en Asunción. Esta es una de las transferencias de dinero que figura como parcialmente rendida. Se presentaron comprobantes por G. 13.912.000, quedando un saldo de G. 36.088.000, que no se precisa si fueron devueltos o no.

En julio, se asignaron G. 48.825.000 en concepto del segundo desembolso para implementación de las escuelas deportivas gratuitas de tenis de mesa. Se rindieron únicamente G. 23.600.000 y no se especifica qué ocurrió con el saldo. Además, en el mismo mes se pagaron G. 42.262.500 para entrenamientos de la selección nacional y la rendición fue solamente de G. 38.000.000.

La división de tenis de mesa del Encarnación Rugby Club denunció que la propia secretaría de la Federación negó el retiro del estado de cuenta de la entidad, alegando que para este trámite debe haber una autorización. Según la denuncia realizada por Julio Rolón, dicho consentimiento no es necesario.

En medio de estas denuncias y a lo largo de los años, atletas de la selección femenina se ven obligadas a buscar ayuda a través de medios de comunicación y redes sociales para conseguir los fondos necesarios para viajar a los torneos internacionales y mantenerse en el ranking. Aseguran que con la selección masculina se da una situación totalmente diferente. “Da la impresión de que no quieren que existan mujeres jugadoras. Hay discriminación, no tenemos torneos femeninos, no viajamos…”, declaró una de ellas a HOY.

LA VERSIÓN OFICIAL: SIN ACLARACIONES SOBRE LOS FONDOS Y LA EJECUCIÓN

En un escueto comunicado, la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa precisa que las elecciones se realizarán el día 6 de diciembre. El documento no dedica líneas a las denuncias realizadas sobre el manejo de los fondos de la organización, solamente acotan que “las publicaciones carecen de veracidad” y lamentan que “se busque destruir a la familia de tenis de mesa”.

Comunicado oficial de la FPTM.







La reconsideración de la solicitud de acceso a la información ya fue realizada a la SND, ya que la respuesta al pedido que realizamos estaba incompleta. Al momento de esta publicación, aún no tuvimos respuesta de la institución.